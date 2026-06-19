https://news.day.az/azerinews/1842520.html Narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslər SAXLANILDI - VİDEO Oğuz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 41 Elşad Əzizov, 42 yaşlı Tural Əsgərov, 61 yaşlı Siyavuş Məmmədov və 62 yaşlı İlqar Zeynalov saxlanılıb. Onlardan 1 kiloqramdan artıq marixuana və 1 ədəd odlu silah aşkarlanıb.
Narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslər SAXLANILDI - VİDEO
Oğuz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 41 Elşad Əzizov, 42 yaşlı Tural Əsgərov, 61 yaşlı Siyavuş Məmmədov və 62 yaşlı İlqar Zeynalov saxlanılıb. Onlardan 1 kiloqramdan artıq marixuana və 1 ədəd odlu silah aşkarlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə sözügedən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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