https://news.day.az/azerinews/1849126.html Seyfulla İsmayılova yüksək vəzifə verildi Astara Gömrük İdarəsinin rəisi Seyfulla İsmayılov tutduğu vəzifədən azad edilib. Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovnik Şahin Bağırovun müfaviq əmri ilə S.İsmayılov Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.
Seyfulla İsmayılova yüksək vəzifə verildi
Astara Gömrük İdarəsinin rəisi Seyfulla İsmayılov tutduğu vəzifədən azad edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovnik Şahin Bağırovun müfaviq əmri ilə S.İsmayılov Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsini general-mayoru Həsən Eyyubov tutub.
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