https://news.day.az/azerinews/1849451.html Qaradağın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq - AQTA Paytaxtın bəzi yerlərində qaz kəsiləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Qaradağın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq - AQTA
Paytaxtın bəzi yerlərində qaz kəsiləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Qaz İxrac" İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah saat 08:00-dan işlər başa çatanadək Qaradağ rayonunun Səngəçal, Umbakı və Əzimkənd qəsəbələrinin, Yol evləri və Bağ evləri yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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