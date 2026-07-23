https://news.day.az/azerinews/1849786.html Biləsuvarda 7 kənd qazsız qalacaq Sabah Biləsuvar rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatında fasilə olacaq. Day.Az xəbər verir ki, iyulun 24-də saat 10:00-dan etibarən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar rayonun Əsgərəbad, Aşağı Cürəli, Dərvişli, Amankənd, Ovçubərə, Yuxarı Cürəli və Təzəkənd kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Biləsuvarda 7 kənd qazsız qalacaq
Sabah Biləsuvar rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatında fasilə olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, iyulun 24-də saat 10:00-dan etibarən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar rayonun Əsgərəbad, Aşağı Cürəli, Dərvişli, Amankənd, Ovçubərə, Yuxarı Cürəli və Təzəkənd kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.
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