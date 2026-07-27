https://news.day.az/azerinews/1850410.html Bakının iki qəsəbəsində qaz kəsiləcək Pirallahı və Qala qəsəbələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bakının iki qəsəbəsində qaz kəsiləcək
Pirallahı və Qala qəsəbələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, aparılan təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bu gün saat 08:00-dan işlər başa çatanadək Pirallahı qəsəbəsinin bir hissəsində, saat 10:00-dan isə işlər yekunlaşana qədər Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsində qazın verilişində qısamüddətli fasilə olacaq.
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