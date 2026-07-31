https://news.day.az/azerinews/1851201.html Prezident İlham Əliyev qırğız həmkarını Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovu Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlətimizin başçısı mətbuata birgə bəyanatda deyib.
Prezident İlham Əliyev qırğız həmkarını Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib
Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovu Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlətimizin başçısı mətbuata birgə bəyanatda deyib.
"Öz tərəfimdən, uyğun hesab etdiyiniz vaxtda Sizi yenidən Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edirəm", - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
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