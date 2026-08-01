https://news.day.az/azerinews/1851480.html Latviya Belarusla sərhədi bağlayıb Latviya texniki səbəblərə görə Belarusla sərhədi bağlayıb. Bu barədə Latviya daxili işlər naziri Yanis Dombrava sosial şəbəkədə bildirib. Latviya Dövlət Sərhəd Mühafizə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kristine Petersone bunun informasiya sistemlərində yaranmış nasazlıqla əlaqədar olduğunu dəqiqləşdirib.

Latviya Belarusla sərhədi bağlayıb

Azərbaycanca, 1 августа 2026 11:58 (UTC +04:00) 310
Latviya Belarusla sərhədi bağlayıb

Latviya texniki səbəblərə görə Belarusla sərhədi bağlayıb.

Bu barədə Latviya daxili işlər naziri Yanis Dombrava sosial şəbəkədə bildirib.

 

Latviya Dövlət Sərhəd Mühafizə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kristine Petersone bunun informasiya sistemlərində yaranmış nasazlıqla əlaqədar olduğunu dəqiqləşdirib. Nasazlığın səbəbləri və problemin nə vaxt aradan qaldırılacağı hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, bundan bir gün əvvəl Yanis Dombrava Latviya vətəndaşlarını Belarusa səfər etməməyə və ya artıq bu ölkədə olanları mümkün qədər tez geri qayıtmağa çağırmışdı.

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При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 318
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 583
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 254
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 334
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 669
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 818
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 575
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 648
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 303
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 651
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 827
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 349
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 158
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 615
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 6 052
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