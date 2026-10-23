https://news.day.az/azerinews/1869206.html Rumıniya sahilləri yaxınlığında vurulan gəmidəki Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı xilas edilib - XİN 23 oktyabr tarixində Rumıniyanın Konstansa limanından 13 dəniz mili məsafədə göyərtəsində Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu "KHORYV" adlı xarici yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb.

Rumıniya sahilləri yaxınlığında vurulan gəmidəki Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı xilas edilib - XİN

Azərbaycanca, 23 октября 2026 18:55 (UTC +04:00) 187
Rumıniya sahilləri yaxınlığında vurulan gəmidəki Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı xilas edilib

23 oktyabr tarixində Rumıniyanın Konstansa limanından 13 dəniz mili məsafədə göyərtəsində Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu "KHORYV" adlı xarici yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Rumıniya sahilləri yaxınlığında göyərtəsində Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəminin vurulmasına münasibət bildirərkən deyib.

"Aldığımız məlumata əsasən, 13 nəfərdən ibarət gəmi heyətində olan 3 nəfər vətəndaşımızın hamısı xilas edilib, onlardan yüngül xəsarət alan 1992-ci il təvəllüdlü Rufan Xaliq oğlu Əhmədov tibbi müayinədən keçib və mehmanxanaya yerləşdirilib", - Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib.

Onun sözlərinə görə, məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi və aidiyyəti səlahiyyətli qurumlar ilə birgə koordinasiya işləri aparılır. Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.

"Bir daha Azərbaycan vətəndaşlarını hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, bu ərazilərdə, habelə riskli marşrutlar üzrə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrində, xüsusilə Qara dəniz və Azov dənizi akvatoriyalarında gəmilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkinməyə çağırırıq", - Ayxan Hacızadə qeyd edib.

Qeyd edək ki, bu gün Qara dənizdə Azərbaycan və Ukrayna vətəndaşlarının olduğu "Xoriv" (Khoryv) adlı ticarət gəmisinin Rumıniyanın Konstansa limanından 13 dəniz mili məsafədə batdığına dair məlumat yayılıb. Məlumata görə, gəmidə ümumilikdə 13 nəfər olub. Onlardan 10 nəfəri Ukrayna, üç nəfəri isə Azərbaycan vətəndaşıdır. Hadisə nəticəsində bir dənizçinin öldüyü, 3 nəfərin itkin düşdüyü, 9 nəfərin isə xilas edildiyi bildirilib.

Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen isə gəminin vurulduğunu açıqlayıb.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 20:00 (UTC+04), Спорт 215
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 19:45 (UTC+04), В мире 1 539
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 19:31 (UTC+04), Политика 326
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 19:18 (UTC+04), В мире 303
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 347
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 18:57 (UTC+04), Политика 4 732
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 18:53 (UTC+04), В мире 553
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 18:49 (UTC+04), Спорт 501
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 18:45 (UTC+04), В мире 376
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 18:36 (UTC+04), Политика 4 887
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 18:29 (UTC+04), Политика 386
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 363
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 18:20 (UTC+04), Политика 402
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 18:13 (UTC+04), В мире 688
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 18:06 (UTC+04), Экономика 460
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 18:00 (UTC+04), Спорт 395
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 17:49 (UTC+04), Экономика 688
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 17:37 (UTC+04), В мире 455
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 17:30 (UTC+04), Политика 6 586
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 436
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 798
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 17:06 (UTC+04), Политика 487
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 520
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 17:00 (UTC+04), Экономика 499
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 16:46 (UTC+04), В мире 500
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 16:33 (UTC+04), Политика 945
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 16:29 (UTC+04), В мире 530
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 546
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 16:23 (UTC+04), Политика 6 942
Дело Али Керимли направлено в суд 16:17 (UTC+04), Общество 980
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 515
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 16:10 (UTC+04), Общество 470
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 516
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 462
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 553
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 446
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 124
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 1 117
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 656
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 464
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 626
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 569
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 534
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 1 252
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 14:40 (UTC+04), Общество 5 692
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 578
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 488
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 473
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 5 064
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 605
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 563
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 630
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 639
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 650
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 524
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 1 466
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 1 435
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 526
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 571
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 489
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 493
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 12:45 (UTC+04), Общество 927
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 959
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 557
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 1 035
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 8 312
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 503
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 545
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 8 235
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 643
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 713
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 541
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 640
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 505
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 486
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 662
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 4 976
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 630
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 799
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 161
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 755
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 560
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 720
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 501
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 717
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 563
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 658
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 808
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 897
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 7 278
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 837
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 533
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 797
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 535
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 566
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 822
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 802
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 2 206
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 295
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 663
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 159
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 562
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 703
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 827
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 716
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 885
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 273
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 222
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 309
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 7 545
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 872
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 553
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 894
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 381
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 746
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 852
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 353
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 3 164
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 352
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 635
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 620
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 806
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 790
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 894
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 498
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 208
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 408
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 507
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 890
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 4 230
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 540
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 863
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 544
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 359
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 517
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 486
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 945
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 495
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 477
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 528
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 474
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 4 377
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 646
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 679
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 467
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 324
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 18 371
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 434
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 430
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 422
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 479
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 780
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 504
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 11 390
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 499
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 567
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 956
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 735
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 851
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 481
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 852
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 599
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 541
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 736
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 796
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 862
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 756
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 515
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 616
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 761
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 730
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 534
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 888
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 596
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 857
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 732
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 736
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 564
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 581
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 815
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 871
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 568
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 754
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 4 011
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 335
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 592
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 619
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 768
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 5 078
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 836
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 084
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 861
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 5 074
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 6 195
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 860
Еще новости