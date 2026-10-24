https://news.day.az/azerinews/1869284.html Azərbaycan təhlükəsiz dünyanın qurulmasına töhfə verməyə davam edəcək - XİN BMT Günü münasibətilə Azərbaycan çoxtərəfliliyə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, eləcə də dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha təsdiqləyir Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabındakı paylaşımda qeyd edilib.

Azərbaycan təhlükəsiz dünyanın qurulmasına töhfə verməyə davam edəcək - XİN

Azərbaycanca, 24 октября 2026 10:29 (UTC +04:00) 171
Azərbaycan təhlükəsiz dünyanın qurulmasına töhfə verməyə davam edəcək

BMT Günü münasibətilə Azərbaycan çoxtərəfliliyə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, eləcə də dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha təsdiqləyir

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabındakı paylaşımda qeyd edilib.

"BMT Günü münasibətilə Azərbaycan çoxtərəfliliyə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, eləcə də dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha təsdiqləyir.

Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, dialoqun təşviqinə və hamı üçün daha dinc, ədalətli və təhlükəsiz dünyanın qurulmasına töhfə verməyə davam edəcək

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü mübarək!"-deyə bildirilib.

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