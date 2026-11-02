https://news.day.az/azerinews/1871329.html İranda zəlzələ oldu İranın Kirman əyalətində 4,1 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, yerli vaxtla 08:15-də (Bakı vaxtı ilə 08:45) meydana gələn zəlzələnin episentri 15 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
İranda zəlzələ oldu
İranın Kirman əyalətində 4,1 bal gücündə zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, yerli vaxtla 08:15-də (Bakı vaxtı ilə 08:45) meydana gələn zəlzələnin episentri 15 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
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