https://news.day.az/azerinews/1872253.html Braziliyada tornado aeroportu viran qoydu - VİDEO Braziliyanın Santa-Katarina ştatında güclü fırtınalar, o cümlədən iki tornado baş verib. Bu barədə CNN Milli Meteorologiya İnstitutunun (Inmet) məlumatlarına istinadən xəbər verib. Təbii fəlakət ölkənin cənubunda yerləşən Şapeko şəhərinin infrastrukturuna ciddi ziyan vurub.
Braziliyada tornado aeroportu viran qoydu - VİDEO
Braziliyanın Santa-Katarina ştatında güclü fırtınalar, o cümlədən iki tornado baş verib.
Bu barədə CNN Milli Meteorologiya İnstitutunun (Inmet) məlumatlarına istinadən xəbər verib.
Təbii fəlakət ölkənin cənubunda yerləşən Şapeko şəhərinin infrastrukturuna ciddi ziyan vurub. Belə ki, noyabrın 4-də tornado yerli Serafin Enos Bertaso hava limanında dağıntılara səbəb olub.
Küləyin sürəti saatda 126 kilometrə çatan tornado hava limanının terminalında və əsas zalında pəncərələri sındırıb, binanın fasadının bir hissəsini dağıdıb və terminala giriş hissəsinin çökməsinə səbəb olub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре