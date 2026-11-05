Ərdoğan Putinlə Ukraynanı müzakirə etmək istəyir
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynada müharibənin dayandırılması və münaqişənin nizamlanması məsələsini Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə müzakirə etmək niyyətindədir.
Day.Az xəbər verir ki, Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, Ərdoğan Seul səfərindən qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, şənbə günü Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşündə hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün diplomatik addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, Ankara bu məsələni Rusiya tərəfi ilə də müzakirə etməyi planlaşdırır. Danışıqlara hazırlıq məqsədilə Türkiyə rəsmiləri, ilk növbədə xarici işlər naziri rusiyalı həmkarları ilə əlaqə saxlayacaqlar.
"Türkiyə sülhə gedən yolu açmaq üçün əlindən gələni edir və bundan sonra da etməyə davam edəcək", - deyə Ərdoğan vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Türkiyə Rusiya-Ukrayna Müharibəsində əsas iştirakçılardan biridir.
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