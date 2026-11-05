https://news.day.az/azerinews/1872377.html Dövlət qurumları üçün yeni qaydalar təsdiqlənib Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi mühitinin diaqnostikasının həyata keçirilməsi qaydaları təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi mühitinin diaqnostikasının həyata keçirilməsi Qaydaları" təsdiq edilib.
Dövlət qurumları üçün yeni qaydalar təsdiqlənib
Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi mühitinin diaqnostikasının həyata keçirilməsi qaydaları təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi mühitinin diaqnostikasının həyata keçirilməsi Qaydaları" təsdiq edilib.
Sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 16 yanvar tarixli 287 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının müvafiq yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul olunub.
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