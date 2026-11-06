https://news.day.az/azerinews/1872585.html Azərbaycanın tamblinq üzrə milli komandası üçqat dünya çempionu olub Tamblinq üzrə milli komandamız 4-8 noyabr tarixlərində Çinin Nankin şəhərində keçirilən Dünya çempionatında qızıl medal qazanaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.
Azərbaycanın tamblinq üzrə milli komandası üçqat dünya çempionu olub
Tamblinq üzrə milli komandamız 4-8 noyabr tarixlərində Çinin Nankin şəhərində keçirilən Dünya çempionatında qızıl medal qazanaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.
Day.Az xəbər verir ki, Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Aleksey Karataşovdan ibarət komandamız final mərhələsində inamlı çıxış edərək Dünya çempionu titulunu qoruyub.
Beləliklə, təmsilçilərimiz üçqat Dünya çempionu adına layiq görülüblər!
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