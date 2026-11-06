https://news.day.az/azerinews/1872647.html Ağstafada bir ailənin 3 üzvü zəhərlənib Ağstafada zəhərlənmə hadisəsi baş verib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, rayon sakinləri olan bir ailənin 3 üzvü zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yeləşdirilib. İlkin məlumata görə, onlar yemək yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Ağstafada bir ailənin 3 üzvü zəhərlənib
Ağstafada zəhərlənmə hadisəsi baş verib.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, rayon sakinləri olan bir ailənin 3 üzvü zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yeləşdirilib.
İlkin məlumata görə, onlar yemək yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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