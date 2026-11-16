https://news.day.az/azerinews/1874601.html Muxtar Məmmədov vəfat etdi Naxçıvanda əməkdar jurnalist Muxtar Məmmədov vəfat edib. Day.Az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, hemorragik insult keçirən jurnalist Naxçıvan Muxtar Respublikası Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Muxtar Məmmədov vəfat etdi
Naxçıvanda əməkdar jurnalist Muxtar Məmmədov vəfat edib.
Day.Az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, hemorragik insult keçirən jurnalist Naxçıvan Muxtar Respublikası Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, Muxtar Məmmədov uzun illər "Şərq qapısı" qəzetində məsul katib vəzifəsində çalışıb. O, son illərdə təqaüddə idi.
Allah rəhmət eləsin!
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