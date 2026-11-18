https://news.day.az/azerinews/1875172.html Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində Azərbaycanın rolu böyükdür - Vadephul Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində Azərbaycanın rolu böyükdür. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephul Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək
Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində Azərbaycanın rolu böyükdür - Vadephul
Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində Azərbaycanın rolu böyükdür.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephul Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
Xəbər yenilənəcək
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