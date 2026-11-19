https://news.day.az/azerinews/1875459.html Elçin Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib Elçin Səfəralı oğlu Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Elçin Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib
Elçin Səfəralı oğlu Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Elçin Babayev 2019-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışırdı.
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