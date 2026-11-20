Səhər oyandıqdan dərhal sonra siqaret çəkmək xərçəng riskini artırır
Siqaretin sağlamlığa zərəri ilə bağlı aparılan araşdırmalar səhər ilk siqaretin çəkildiyi vaxtın da mühüm əhəmiyyət daşıdığını göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, ABŞ Milli Xərçəng İnstitutunun mütəxəssislərinin iştirak etdiyi tədqiqatda 3249 nəfərin məlumatları araşdırılıb.
Nəticələrə görə, oyandıqdan sonra ilk 5 dəqiqə ərzində siqaret çəkənlərdə ağciyər xərçəngi riski ilk siqaretini bir saatdan çox gecikdirənlərlə müqayisədə 3,5 dəfə yüksək olub.
Alimlər bildirirlər ki, ilk siqaretə qədər keçən müddət nikotin asılılığının səviyyəsini müəyyənləşdirən göstəricilərdən biridir. Araşdırmada siqaret çəkmə müddəti və gündəlik istehlak miqdarı da nəzərə alınıb. Məlum olub ki, siqaret çəkənlərin ağciyər xərçənginə tutulma riski heç vaxt siqaret çəkməyənlərlə müqayisədə 15-30 dəfə yüksəkdir.
Tütün tüstüsündə 7000-dən çox kimyəvi maddə, o cümlədən ən azı 70 kanserogen birləşmə mövcuddur. Passiv siqaret çəkmək də təhlükəlidir və ağciyər xərçəngi riskini 20-30 faiz artıra bilər. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, səhər siqaretini gecikdirmək təhlükəni aradan qaldırmır və sağlamlıq üçün ən doğru seçim tütündən tamamilə imtina etməkdir.
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