Səhər acqarına çörəkotu yemək həzmə kömək edə bilər
Çörəkotu tərkibindəki timoxinon, vitaminlər və faydalı yağ turşuları ilə sağlamlığa müsbət təsir göstərə bilən təbii məhsullardan biridir. Onun səhər acqarına qəbulunun həzm sisteminə dəstək olduğu, mədə şişkinliyi və qaz problemlərini azaltmağa kömək edə biləcəyi bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər çörəkotunun bütöv udulması əvəzinə yaxşıca çeynənərək və ya yüngülcə əzilərək yeyilməsini tövsiyə edirlər. Onu ilıq su və ya bir çay qaşığı bal ilə qarışdıraraq da qəbul etmək mümkündür.
Gündəlik qəbulun bir çay qaşığını keçməməsi tövsiyə olunur. Hamilə və süd verən qadınlar, xroniki xəstəliyi olanlar və mütəmadi dərman qəbul edənlər çörəkotundan istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər.
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