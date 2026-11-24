https://news.day.az/azerinews/1876651.html DSX-nin əsgəri vəfat etdi Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xidmətin Mətbuat Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əsgər Kərimov Rəhman Rauf oğlu uzun sürən ağır xəstəlikdən müalicə aldığı Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq vəfat edib.
DSX-nin əsgəri vəfat etdi
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xidmətin Mətbuat Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əsgər Kərimov Rəhman Rauf oğlu uzun sürən ağır xəstəlikdən müalicə aldığı Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq vəfat edib.
DSX rəhbərliyi hərbi qulluqçunun vəfatı ilə əlaqədar ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib.
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