https://news.day.az/azerinews/1876663.html Gürcüstanın xarici işlər naziri Azərbaycana gəlir Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, səfər çərçivəsində Maka Boçorişvilinin rəsmi şəxslərlə ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulub.
Gürcüstanın xarici işlər naziri Azərbaycana gəlir
Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, səfər çərçivəsində Maka Boçorişvilinin rəsmi şəxslərlə ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulub.
Görüşlərdə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir.
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