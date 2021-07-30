Азербайджанские фотографы о проблемах экологии

В Бакинском доме фотографии в Ичеришехер состоялось открытие фотовыставки "Вне фокуса", сообщает Day.Az.

Экспозиция организована при поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", и курирует ее творческое объединение фотографов F3.7 Union.

Выставка рассказывает об экологической ситуации с эстетической точки зрения. Главный ее посыл - "Планета такая, какой ты ее создаешь!".

По словам кураторов фотопроекта Шараф Нагиевой и Эмина Mathers, участники выставки через призму своего объектива делятся различными экологическими ситуациями, тем самым привлекая к ним внимание общества.

"Каждая из фотографий - часть реалий, и то, что на них отражено, мы не называем проблемой, это - ситуация. Работы фотографов мы выбирали в соответствии с заданной темой, просматривали опубликованные снимки в социальной сети. Ведь одна из целей F3.7 Union - выводить новое поколение фотографов за пределы социальных сетей. Сейчас зачастую окончательным моментом работы фотографа является публикация снимка в соцсети. Но одна из наших миссий - направить фотографов идти дальше - это процесс печати, экспозиции работы и так далее", - отмечает Эмин Mathers.

"Фотографии выставлены на продажу, так как мы хотим дать возможность фотохудожникам заниматься творчеством и получать прибыль. В конце выставки мы проведем аукцион экспонируемых фотографий. При продаже начальная сумма, указанная за фотографию, будет передана автору работы, а вырученные в ходе аукциона дополнительные средства пойдут на разрешение какой-то экологической ситуации. Таким образом мы развиваем искусство и помогаем природе", - подчеркивает Шараф Нагиева.

Также, по словам кураторов, важным моментом является актуализация фотографий как предмета, который может быть куплен, подарен.

"На данный момент на фотографию не смотрят, как на объект, который можно купить. Посредством продажи в рамках выставки мы хотим сделать это новым трендом", - добавили они.

Отметим, что Шараф Нагиева и Эмин Mathers также представили в экспозиции свои фотоработы.

По словам Лалы Алиевой, одной из участниц выставки, фотография для нее хобби, и предложение об участии в экспозиции стало неожиданностью.

"Я больше режиссер, нежели фотограф. Мои работы, представленные на выставке, были сняты недавно в освобожденном от оккупации Зангиланском районе. Визит туда я совершила в составе делегации, в которую вошли зарубежные журналисты", - сказала Лала Алиева.

На одной из ее фотографий, сделанной в Зангилане, изображен старый, уже заржавевший чайник, сквозь который прорастают цветы. По словам автора работы, этот чайник принадлежал семье, проживавшей в Зангилане до оккупации.

Отметим, что на выставке экспонируются работы Эмина Mathers, Лалы Алиевой, Лейлы Мусаевой, Чичяк Байрамлы, Шараф Нагиевой, Заура Мирзаева, Нурлана Бабазаде, Тати Саттар, Орхана Гусейнова и Камиля Аббасзаде.

Выставка продлится до 15 августа.