Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове

В Киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма "Портрет художника" о народном художнике Азербайджана Мир Надире Зейналове (12.11.1942 - 10.03.2021), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

В фильме показан один день из жизни художника. В нем звучат стихотворения Мир Надира Зейналова в его собственном исполнении, демонстрируются фотографии из личного архива. Каждый этап жизненного пути, о котором он рассказывает, сопровождают произведения - полотна и коллажи. Звуковым фоном стала музыка Альфреда Шнитке и азербайджанская народная песня Gözəlim sənsən в исполнении Чингиза Садыхова. Режиссер фильма - Мубариз Нагиев, автор сценария и продюсер - директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

На открытии вечера авторы проекта поделились воспоминаниями о художнике, рассказали о жизни и творчестве мастера кисти, о работе над картиной, которая была снята в 2020 году за несколько месяцев до его кончины и стала единственным прижизненным фильмом о нем.

Художник успел побывать на монтаже, для каждого блока фильма вместе с авторами отбирал фотографии из семейного альбома, но окончательную версию картины так и не успел посмотреть. Фильм получился очень душевным и трогательным, и даже те, кто знал его, выяснили интересные факты из жизни. Очень жаль, что посредством этой картины он своеобразно прощался с родными, близкими, друзьями и ценителями его творчества. Интересно, что слово "фильм" мы часто заменяем в текстах "картиной". Этот фильм стал настоящей картиной о художнике...

Мир Надир Зейналов родился в поселке Бузовна пригорода Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и факультета графики Московского полиграфического института (ныне - Московский государственный университет печати). Один из крупнейших представителей Абшеронской школы живописи оставил яркий след в истории искусства родной страны. Его творческое наследие, многогранное по тематике и разнообразное по техническому воплощению, проникнуто музыкой и поэзией, а также глубокими философскими убеждениями. Произведения Мир Надира Зейналова вошли в сокровищницу азербайджанской живописи XX-XXI столетий. Картины художника выставлялись в Москве, Киеве, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Берлине, Вене, Риме, Париже, Лондоне и многих других городах мира. Мир Надир Зейналов был обладателем ряда наград. Работы хранятся в музеях и галереях Азербайджана и зарубежных стран, а также в частных коллекциях.