В Венгрии откроют Центр азербайджанской культуры

Планируется открытие в Будапеште Центра азербайджанской культуры, а в Баку - Центра венгерской культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось в четверг на 8-м заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.

Сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель комиссии от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто подчеркнули важность открытия подобных центров, способствующих развитию отношений между народами двух стран

Участники заседания приняли решение ускорить работы в этом направлении.