https://news.day.az/culture/1456819.html В Баку состоится Фестиваль японской культуры 2022
В Баку состоится Фестиваль японской культуры 2022
15 мая в рамках Года азербайджано-японской дружбы и при организации посольства Японии в Азербайджанской Республике состоится Фестиваль японской культуры 2022.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии будут исполнены танцы, песни, показаны косплей-выступления, связанные с Японией. Также будут продемонстрированы стенды, посвященные образцам культуры Страны восходящего солнца.
Фестиваль пройдет в отеле Landmark Baku в зале Rotunda Qaya с 13:00 до 19:00.
Участие в нем может принять любой, кто интересуется японской культурой. Вход свободный.
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