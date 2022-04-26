В Баку состоится Фестиваль японской культуры 2022

15 мая в рамках Года азербайджано-японской дружбы и при организации посольства Японии в Азербайджанской Республике состоится Фестиваль японской культуры 2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии будут исполнены танцы, песни, показаны косплей-выступления, связанные с Японией. Также будут продемонстрированы стенды, посвященные образцам культуры Страны восходящего солнца.

Фестиваль пройдет в отеле Landmark Baku в зале Rotunda Qaya с 13:00 до 19:00.

Участие в нем может принять любой, кто интересуется японской культурой. Вход свободный.