В Баку зазвучит Пражская симфония
10 февраля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солистка программы - пианистка Гюнель Кязимова.
В программе прозвучат Симфония № 38 Моцарта, более известная как Пражская симфония, и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Брамса.
Симфония № 38 - музыкальное произведение позднего периода творчества австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Дата написания симфонии - 6 декабря 1786 года. Премьера состоялась в Праге 19 января 1787 года.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 - произведение Иоганнеса Брамса, законченное в 1858 году и впервые исполненное 22 января следующего года в Ганновере. Является первой оркестровой работой композитора.
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