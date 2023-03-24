Мечта об оперном театре в Батуми, дружба с Авазом Абдуллаевым и выступления по всему миру

Тенор Иракли Кахидзе - всемирно известный оперный певец, он является ведущим солистом Национальной оперы Мангейма (Германия), а также выступает в различных спектаклях на престижных театральных сценах Европы и Азии. Совсем недавно певец выступил в Баку, с его участием на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета прошел показ оперы "Аида" Джузеппе Верди. Бакинская публика приняла выступление именитого тенора с большим интересом и шквалом оваций.

В беседе с корреспондентом Trend Life Иракли Кахидзе рассказал о визите в Азербайджан, дружбе с нашими музыкантами и работе в театре Мангейма, передает Day.Az.

- Вы во второй раз выступили в Азербайджане. Расскажите, с какими чувствами приезжаете в нашу страну?

- Первый раз выступал в Баку в 2016 году на концерте для участников VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН. Тот концерт произвел на меня большое впечатление, я впервые вживую увидел, как исполняют азербайджанские народные танцы, услышал азербайджанскую музыку, мероприятие было организовано прекрасно. Концерт прошел под управлением дирижера Фахраддина Керимова (прим. авт. - народный артист Азербайджана), я пел Una furtiva lagrima - арию из оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Музыка на концерте не останавливалась в течение трех часов, между номерами звучали специальные аккорды без пауз. Это был незабываемый день в моей жизни.

- Что можете сказать о коллективе Азербайджанского государственного театра оперы и балета, на сцене которого вы в этот раз исполняли партию Радамеса в опере "Аида"?

- Очень рад, что в Баку есть такой театр, такой творческий организм, где все четко и точно. Про маэстро Эйюба Гулиева (прим. авт. - Эйюб Гулиев - заслуженный артист Азербайджана, музыкальный руководитель и главный дирижер Академического театра оперы и балета) могу сказать, что я им восхищен. Не так много дирижеров, которые настолько внимательно слушают певцов, и пытаются им помочь. Эта деталь крайне важна в оперном искусстве - на сцене певец может быть взволновал, что-то во время спектакля может пойти не так, а из-за этого может начаться паника, в этой ситуации спасение только в дирижере... Никто не может спасти певца так, как это сделает дирижер. Хороший оркестр - это, конечно, комфорт для певца, и я хочу похвалить оркестр азербайджанского театра - он играл так хорошо, так чисто "Аиду". В Азербайджане очень высокая музыкальная культура. Мне всегда приятно наблюдать за творческими достижениями Эйюба Гулиева. Он удостоен Гран-при Международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини - одного из самых престижных музыкальных конкурсов Европы. Итальянцы просто так эту премию не дают.

Одним словом, вы можете гордиться своим театром. Хорошо, когда есть оперный театр, это подчеркивает высокую культуру и то, что люди любят оперу. Когда куда-то приезжаю, даже если просто на отдых, и вижу в городе оперный театр, то сразу говорю - это показатель культуры.

В Германии, где я сейчас живу и работаю, этой проблемы нет - каждый город имеет оперный театр и штатных солистов.

- Раз речь зашла о Германии, расскажите, как вы попали в труппу Национальной оперы Мангейма?

- В свое время всемирно известный оперный певец, грузинский баритон Ладо Атанели проводил прослушивания в трех разных городах Грузии, направленные на выявление и помощь молодым талантам. Так при финансовой поддержке министерства культуры Аджарии я был направлен на обучение во Францию. А до этого был солистом Тбилисского театра оперы и балета.

Два года жил и учился в Марселе, потом вернулся обратно. После понял, что необходимо все время развиваться, в 2016 году уехал на прослушивание. Тогда найти первое агентство мне помогла наша знаменитая певица, сопрано Тамар Ивери. В Театр Мангейма приехал как приглашенный артист. По условиям контракта, если я соглашаюсь выступать как приглашенный артист, то потом должен остаться как солист театра. Мы с супругой думали над этим предложением, согласиться или нет, но потом решились, и сейчас понимаем - поступили верно. У меня четверо детей - двое старших живут в Батуми, младшие - с нами в Германии. Моя супруга тоже оперная певица, сейчас она преподает. Она хорошо владеет русским языком, и когда у нас в театре ставят оперы русских композиторов, она занимается с солистами. Супруга уже работала над постановкой "Евгений Онегин", сейчас у нас будет ставиться "Борис Годунов".

- Как вас приняла труппа немецкого театра?

- Приняли меня хорошо, вначале было немного нелегко, я не говорил по-немецки, но хорошо говорил по-французски. В труппе на французском говорили почти все - и концертмейстер, и режиссер... Со временем немецкий язык тоже выучил, но без занятий с педагогом, выучил, скажем так, на сцене, к тому же супруга и дочка хорошо владеют языком.

- У вас очень напряженный график - частые перелеты, гастроли, премьеры... Как при таких нагрузках заботитесь о голосе?

- Конечно, времени на отдых никогда не хватает - спектакль, перелет, потом репетиция и снова спектакль. С голосом необходимо быть осторожным - если что-то почувствуешь, нужно остановиться, петь на октаву ниже. Иногда нужно уметь сказать "нет" на предложение где-то выступить. Голос - это не гитара, где струна порвалась и ее можно поменять. Нет, если голос "порвется", ни один доктор не сможет помочь. А от этого может зависеть вся твоя карьера.

- Насколько, на ваш взгляд, для оперного певца важно актерское мастерство?

- Это значимый момент. В Батуми, откуда я родом, и где учился, у меня были хорошие педагоги - драматические актеры. Нам преподавали этику, эстетику, дикцию, мы не только пели, но и читали монологи. На сцене надо проживать образ своего персонажа.

Сейчас в Европе театральные режиссеры требуют от певцов хорошей актерской игры. Раньше выступление певцов в спектакле было более статичным и сконцентрировано в основном на голосе, а сейчас много движения, мимики, жестов... Да и зрители хотят зрелищ, а не только слышать великолепные голоса.

Скажу, что на сегодняшний день не только наличие прекрасного голоса играет роль в привлечении певца в спектакль, но и его актерские способности. Если певец обладает красивым голосом, и к тому же талантливый актер - это замечательно. При таких обстоятельствах и конкуренция возрастает, я пел в "Тоске" в Дюссельдорфе и Дуйсбурге и каждый раз состав менялся. И все пытались показать своих персонажей по-разному. И я пел по-разному, потому что партнер, который выступал со мной три дня назад, с точки зрения актерской подачи абсолютно отличается от того, кто в следующей постановке. В данном случае необходимо подстраиваться под партнера на сцене. Есть человек - есть характер, не бывает одинаковых характеров, как и голосов.

- Вы ведь дружите с известным азербайджанским певцом, народным артистом Авазом Абдуллаевым, который так же, как и вы, служит в Национальной опере Мангейма?

- Да, Аваз Абдуллаев мой большой друг и мы вместе работаем в Национальной опере Мангейма уже шестой год. Аваз - хороший человек, прекрасный певец и мы друзья с самого первого дня, а с каждым годом наша дружба все крепче и крепче. Мы и весь театральный репертуар поем вместе - я партию тенора, он - баритона.

- Кстати, Аваз Абдуллаев прекрасно готовит, он угощал вас азербайджанскими национальными блюдами?

- Аваз готовит и делает это очень вкусно, он угощал меня блюдами азербайджанской кухни. Даже живя и работая в Германии, мы никогда не забываем нашу Родину, нашу культуру, наши традиции. Мы территориально далеко от своих стран, но наше сердце всегда с Отчизной.

- А азербайджанскую музыку слушаете?

- Недавно Аваз дал мне послушать концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева, который прошел в Баку. На нем, кстати, выступал наш Буба (прим. авт. - Вахтанг Кикабидзе). Я вижу параллели между азербайджанской и грузинской музыкой, например, если взять хоровую музыку. Также знаком с руководителем Азербайджанской государственной хоровой капеллы - народной артисткой Азербайджана Гюльбаджи Имановой, она знает многие грузинские хоровые песни. Наши культуры близки, мы братские народы. Мы должны делать все, чтобы наши традиции не ушли, не стерлись. Когда люди приезжают из Европы, слушают музыку наших композиторов или фольклор, то восторгаются и удивляются, почему раньше не слышали эти произведения.

- А как вы пришли в мир искусства, в вашей семье были артисты?

- Меня жизнь многому научила, я не всегда был тенором, выступал как эстрадный певец, пел в хоре... С музыкой был связан с 14 лет. Мой папа хорошо пел, но дедушка - в то время начальник городского узла связи не разрешил ему выступать, тогда эта профессия считалась несерьезной, особенно если ты сын начальника. Мой папа на то, чтобы я занимался музыкой согласие дал, а вот мама видела во мне моряка. Но все равно поддержала меня в моем стремлении, мама даже продала свое кольцо, чтобы оплатить педагогов, которые со мной занимались.

- Наверное, когда вы состоялись в профессии, то купили маме новое кольцо?

- И не только кольцо (улыбается). Ей много не надо, но, считаю, сын должен подарки делать всегда. У нас в Грузии это считается нормальным, мы иногда даже перебарщиваем.

- Скажите, есть ли у вас творческая мечта?

- У нас в Батуми есть Музыкальный центр, я мечтаю об оперном театре, чтобы туда приезжали оперные певцы со всего мира, чтобы мы реализовывали совместные проекты, происходил обмен творческим опытом.