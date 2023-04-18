В Баку прошел концерт "Восточная лирика Мирза Шафи Вазеха в западной музыке"

Концерт "Восточная лирика Мирза Шафи Вазеха в западной музыке" в Международном центре мугама в Баку стал большим подарком для любителей национальной поэзии и европейской классической музыки, сообщает Day.Az.

Особо отметим, что впервые в Баку был представлен цикл романсов известного швейцарского композитора Ханса Хубера. Ноты этого цикла, написанного на стихи Мирзы Шафи Вазеха, были изданы в Швейцарии сто сорок лет назад, в 1882 году, но в нашей стране они были исполнены впервые. На концерте также прозвучали произведения для фортепиано композиторов эпохи романтизма европейской классической музыки. В этот вечер на сцене блистали солист Государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Ильхам Назаров с редким мужским вокальным голосом - контртенор, обладающий также бас-баритон, пианистка, лауреат международных конкурсов Зулейха Абдулла и чтец Гусейнага Асланов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Мирза Шафи Вазех - Мухаммед Шафи Кербалаи Садыг оглы родился в 1792 году в Гяндже в семье зодчего. Его семья принадлежала к одному из знатных аристократических и набожных родов города. Его отец служил главным архитектором-каменщиком при дворе у друга детства, легендарного правителя Гянджи Джавадхана Зиядханоглу Каджара (1748-1804). Писал под псевдонимом Вазех, что означает "выразительный, ясный". Преподавал в городских медресе персидский и арабский языки, восточную поэзию и теорию стихосложения, каллиграфию, а позднее в Тифлисе азербайджанский и персидский языки. Совместно с русским педагогом Иваном Григорьевым написал первую хрестоматию азербайджанской поэзии и "Татарско-русский словарь" для Тифлисской гимназии.

Мирза Шафи писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи и др. Основной темой произведений были сатира, лирика, воспевание романтической любви, наслаждение жизнью, а в некоторых стихах обличал пороки феодального общества.

Немецкий поэт Фридрих Боденштедт, бравший у Вазеха в Тифлисе уроки восточных языков, издал переводы стихов Вазеха в своей книге "Тысяча и один день на Востоке" (1850), а позднее - "Песни Мирзы Шафи" (1851). Книги имели небывалый успех, переведены на многие европейские языки, принеся автору поистине всемирную известность. Скончался 16 [28] ноября 1852 года в Тифлисе.