Японские ученые обнаружили в Азербайджане артефакты каменного века

В пещере Дамджылы на территории Газахского района японские ученые обнаружили орудия труда каменного века.

Как передает Day.Az, археологи завершили раскопки в пещерном комплексе мирового значения на территории Государственного историко-культурного заповедника "Авей".

В ходе изысканий, начатых в 2015 году членами азербайджано-японской международной археологической экспедиции, были обнаружены культурные слои среднего палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзы и позднего средневековья. Предметы, найденные во время последних раскопок, представляют собой артефакты, относящиеся к переходному периоду между мезолитом и неолитом.

Тем самым были созданы условия для изучения сельскохозяйственной деятельности эпохи неолита. В ходе исследований выяснилось, что 6 000 лет назад здесь произошел переход к неолитической культуре.

Учитывая важность этого периода в истории человечества, археологические раскопки на территории пещерного комплекса Дамджылы будут продолжены и в будущем.

Для более точного изучения найденных образцов материальной культуры они были направлены в Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, а часть экспонатов выставят на территории заповедника.

Отметим, что это второй после Гобустана нетронутый пласт мезолитической культуры, обнаруженный археологами на территории Азербайджана.

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