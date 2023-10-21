В Азербайджане пройдет музыкально-театральный фестиваль "Zəfər"

По случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, при организации министерства культуры Азербайджана пройдет музыкально-театральный фестиваль "Zəfər", сообщили Day.Az в ведомстве.

Фестиваль пройдет не только в Баку, но и продолжится циклом мероприятий в ряде учреждений культуры городов Гянджа и Сумгайыт, Исмаиллинского, Билясуварского, Сабирабадского и Хачмазского районов.

В рамках фестиваля, который пройдет с 22 октября по 8 ноября, предусмотрены программы с участием художественных коллективов и солистов, концерт, на котором прозвучат симфонические произведения азербайджанских композиторов и вокально-хоровые номера, посвященные исторической Победе Азербайджана, спектакли, вечер мугама и т.д.