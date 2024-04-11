Персональная выставка Аиды Махмудовой "A Dream Unfolds" представлена на Vision Art Platform
Vision Art Platform проводит персональную выставку Аиды Махмудовой "A Dream Unfolds". Выставку, которая откроется во вторник, 23 апреля 2024 года, в 17:00, можно будет посетить на Vision Art Platform по адресу Акаретлер № 35 до 22 июля 2024 года, сообщили Day.Az в пресс-службе Пространства современного иcкусства YARAT.
"Другой способ увидеть мир"
Искусство играло важную роль во всех аспектах жизни с момента зарождения человечества, и на протяжении всей истории художники использовали различные формы искусства для выражения своих чувств, мыслей и переживаний. Выразительные способности искусства оказали далеко идущее влияние на людей в истории, обществе и культуре. Хотя искусство отражает образ жизни, верования и культурные ценности определенного периода, оно также демонстрирует интеллектуальное и эстетическое понимание соответствующей эпохи. Это практика, которая объединяет людей в социальном плане, позволяет нам делиться своими чувствами и создает общий язык. Тем не менее, искусство иногда противоречит существующему эстетическому консенсусу и раскрывает мятежный и автономный новый язык выражения. Каждый художник напоминает нам о своем взгляде на мир. Я хотел бы сказать об Аиде Махмудовой. Она изучала искусство в Central Saint Martins, проводила персональные выставки и участвовала в групповых выставках по всему миру в разных городах, включая Бельгию, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Москву, Тбилиси и Баку. Махмудова также приняла участие в 55-й и 56-й Венецианской биеннале.
Аида Махмудова в поисках художественного выражения погружается в суть материалов и пытается расшифровать язык мира через образные, полуабстрактные и абстрактные формы. В то же время она подходит к его работе с глубоким любопытством и сильным желанием разгадать внутренние тайны, как философ, размышляющий о природе существования.
Если мы думаем, что материальный мир - это огромная книга, которую нам нужно только читать и наблюдать, чтобы получить знания, Аида Махмудова всем сердцем принимает и реализует эту идею. Ее работы подобны главам этой замечательной книги, и каждый штрих и слой раскрывают новую сторону ее исследования.
Работы Аиды Махмудовой отражают поэзию, пытающуюся запечатлеть красоту природы. Произведения художника вызывают безмятежное созерцание, как воспоминания Вордсворта о спокойных эмоциях, и приглашают зрителя потеряться в глубине его композиций.
Художник никогда не удовлетворяется простым изображением, поэтому ее поиски реальности находятся за пределами поверхности. Махмудову интересуют выразительные возможности материалов и инструментов. Посредством своих экспериментов с теплом, светом, цветом и материей она создает многослойное повествование, которое выходит за рамки одной работы и приглашает зрителей погрузиться в ее работу на интуитивном уровне.
С этой точки зрения работы Махмудовой отражают авангардную мысль, предлагая инновационные материалы и содержание. Художник использует множество материалов для создания глубоких выражений. Она манипулирует ими таким образом, что раздвигает границы формы и функции, и это стирает грань между искусством и жизнью.
Постоянно исследуя материалы и их потенциал, художник создает визуально яркие, эмоционально и интеллектуально стимулирующие картины. Произведения Махмудовы заставляют нас переоценить наши предубеждения об искусстве и призывают по-новому воспринимать мир через призму настоящего визионера.
Куратор - Фират Арапоглу
Аида Махмудова - азербайджанская художница и основательница Пространства современного искусства YARAT, которое оказывает местную и международную поддержку молодым художникам. Открытый в Баку в 2011 году, YARAT управляет тремя выставочными площадками по всему городу, где проводятся программы и мероприятия под руководством молодых художников. Аида имеет степень бакалавра в области искусства от Центрального колледжа искусств и дизайна Святого Мартина. Она использует различные техники и средства, а ее работы выставляются на международных выставках.
Даты выставки: 23.04 - 22.07.2024
Посещение: вторник - пятница 11:00 - 18:00, суббота 12:00 - 18:00
Посещение выставок бесплатно.
Адрес: Улица Сулейман Себа, Акаретлер №:35, Бешикташ, Стамбул
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