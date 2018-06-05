Рамин Гулузаде: Сотрудничество ЕС-Азербайджан в сфере транспорта построено на взаимовыгодных условиях

Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в сфере транспорта построено на взаимовыгодных условиях, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, выступая на сессии по вопросам транспорта и логистики в рамках IV бизнес-форума между Азербайджаном и ЕС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулузаде, это сотрудничество направлено на развитие транспортных сетей, на реализацию проектов с использованием различных финансовых механизмов, на адаптацию нормативно-правовой базы и повышение конкурентоспособности проходящих через территорию страны транспортных коридоров.



"Расширение европейских транспортных сетей, финансирование взаимовыгодных проектов и сотрудничество в сфере транспортной безопасности соответствуют интересам Азербайджана. В настоящее время есть особая необходимость в оценке со стороны ЕС транспортных возможностей и проектов стран Восточного партнёрства", - сказал министр.

Азербайджан, по словам Гулузаде, является также инициатором и участником ряда транспортных проектов в регионе. Решения, принятые на высоком уровне в стране, направлены на усовершенствование нормативно-правовой базы и применение самых современных стандартов.

"Одним из проектов, реализованных в этой области, можно считать проект Баку-Тбилиси-Карс, который играет стратегически важную роль в регионе и который является самым коротким путем, соединяющим Европу с Азией. БТК способен обеспечить надёжную и безопасную перевозку", - сказал министр.

Гулузаде также привел в качестве примера реализованный в стране крупный проект строительства международного морского торгового порта.

"Этот порт является самым крупным комплексом в Каспийском бассейне, который будет играть важную роль в грузоперевозках, а также и в пассажирских перевозках. Для развития транзитного потенциала страны мы считаем приоритетным международное сотрудничество и в этом плане сотрудничество с Европой представляет для нас особую важность", - сказал Гулузаде.

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