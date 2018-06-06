Азербайджанские села обеспечены питьевой водой
За прошедший период успешно реализованы работы по улучшению водоснабжения в регионах Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сообщил в своей статье в газете "Азербайджан" председатель открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов.
Председатель отметил, что за этот период была проведена работа по улучшению снабжения питьевой водой в 520 деревнях с населением 630 000 человек: "Проекты по водоснаюжению были реализованы в 170 селах 28 районов в соответствии с указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2017 году. В этих деревнях проложено 530 км водных линий, для общественного пользования установлено более 1400 водных источников. Тем самым был обеспечен доступ к чистой питьевой воде для 271 000 жителей".
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