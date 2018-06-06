Азербайджан собирается использовать альтернативные источники воды

В этом году в летние месяцы планируется использовать альтернативные источники воды.

Об этом журналистам сообщил председатель открытого акционерного общества Azərsu Горхмаз Гусейнов,передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гусейнова, работа по созданию альтернативных источников воды в Гедабеке и Лерике уже почти завершилась:

"На данный момент ведется работа в Шамахе. До начала летнего сезона мы можем завершить работу в Гедабеке и Лерике. К концу же этого года ожидается полное завершение данного проэкта. Хотя проэкт в Товузе еще не завершен, но мы предотвратили дефицит воды в кризисный момент, используя старую линию водоснабжения".

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