Рамин Гулузаде: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет стратегическое значение для региона

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет стратегическое значение для региона, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на открытии XVII Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" в понедельник в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, создание инфраструктуры, усовершенствование мультимодальных логистических систем имеют важное значение для функционирования надежной и безопасной транспортной системы и развития коридоров, проходящих через Азербайджан.

"Азербайджан является инициатором и активным участником нескольких проектов по развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе проходящих через Кавказский регион. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений, определяющих государственную политику по превращению страны в глобальный транспортный и логистический центр.

Эти распоряжения дают возможность для улучшения управления и правовой базы при реализации инфраструктурных проектов. Один из таких проектов Баку-Тбилиси-Карс был запущен в октябре прошлого года и имеет стратегическое значение для региона", - сказал Гулузаде.

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Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.