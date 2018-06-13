Минсвязи и минналогов Азербайджана подписали протоколы соглашения - ФОТО

Министерство транспорта, связи и высоких технологий и министерство по налогам Азербайджана подписали протоколы соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документы подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров.

В протоколах оговорено сотрудничество сторон по сбору налогов по пассажироперевозкам и грузоперевозкам (за исключением международных перевозок автотранспортом) и сотрудничество в сфере регистрации мобильных устройств.

Протокол соглашения в сфере автотранспорта предусматривает усовершенствование механизмов регулирования в сфере автомобильных грузоперевозок и пассажироперевозок с применением информационно-коммуникационных технологий, формирование благоприятной конкурентной среды между перевозчиками и обеспечение своевременного сбора налогов.

Второй протокол определяет сотрудничество сторон в усовершенствовании механизмов контроля процесса регистрации ввозимой в индивидуальном порядке в страну физическими лицами мобильных устройств, а также усовершенствование правового регулирования в этой области.

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