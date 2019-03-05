Азербайджан уже в следующем отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business может попасть в первую десятку рейтинга легкости ведения бизнеса. Об этом, как передает Day.Az, сказала в эксклюзивном интервью Trend во вторник региональный директор банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Отметим, что Азербайджан занял 25-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы" и 57-ое место в рейтинге "Doing-Business - 2018: "Реформы для создания рабочих мест".

"Нас радует тот факт, что позиции Азербайджана с каждым годом улучшаются и я надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться", - сказала Тембон.

Как отметила региональный директор, в последнем отчете "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы" Азербайджан по индикатору "Начало бизнеса" вошел в десятку стран-реформаторов.

Также, по мнению Тембон, важными аспектами являются упрощение подключения структур к системе электроснабжения и получения разрешения на строительство и эксплуатацию объектов недвижимости, добавив, что Азербайджан и в этом направлении реализует важные реформы.

Далее, Тембон отметила, что ВБ гордится успехами Азербайджана.

"Мы поддерживаем экономические и социальные реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым. Мы поддерживаем эти реформы, потому что они направлены на улучшение качества жизни людей и снижение уровня бедности", - сказала Тембон.

По словам Тембон, эти реформы нацелены на развитие экономики и чем больше развивается экономика, тем больше улучшается качество жизни людей.

Затронув вопрос об изменениях, сделанных в Налоговый кодекс Азербайджана, региональный директор отметила, что эти изменения имеют очень важное значение.

"Как известно, налоговая система - это такая система, которая препятствует привлечению инвестиций и я надеюсь, что эти изменения положительно повлияют на экономику страны", - сказала она.

Она добавила, что ВБ работает с Азербайджаном в разных направлениях.

"Мы, являясь Всемирным банком, действуем во всех уголках мира, потому предлагаем странам наилучшую практику, в том числе и Азербайджану. Я очень рада, что страны Кавказского региона, стремительно развиваются во всех направлениях", - сказала она.

По мнению регионального директора ВБ, также очень важно использование информационных технологий.

"Нужно расширять систему единого окна и сокращать количество дней, необходимых для регистрации и получения лицензий. Это все помогает обеспечить прозрачность и эффективность, а также повысить доверие к системе управления", - сказала Тембон.

Отметим, что Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.