Компания Azercell, которая всегда отличается инновационными идеями и решениями в сфере обслуживания клиентов, предоставляет в пользование своих абонентов услугу личный кабинет "Мой кабинет" с более современным дизайном. "Мой кабинет" - это виртуальный помощник, позволяющий абонентам экономить время и выполнять большинство операций в самые кратчайшие сроки.

Таким образом, "Мой кабинет" предоставляет возможность в режиме онлайн выполнять следующие операции, не обращаясь в офисы Обслуживания Клиентов или Телефонного Центра Azercell:

- получить полную информацию о балансе номера и интернет-балансе

- заказать, обновить и деактивировать интернет-пакеты и роуминг интернет пакеты

- изменить тарифный пакет

- управлять линией номера

- отслеживать историю платежей на баланс номера за последние 6 месяцев

Кроме того, абоненты могут использовать "Мой кабинет" для пополнения баланса номера, отправки сообщений, приостановки рекламных сообщений от Azercell и компаний-поставщиков контента, а также в разделе "Услуги" деактивировать / активировать услуги "Роуминг", "Kəscell+", Переадресация звонков, "Gizlətcell", "Simurg" и т.д.

Отметим, что компания Azercell, которая стремится внедрить самые последние инновации цифрового мира, представляет новый личный кабинет в "адаптивном" ("responsive") дизайне. Дизайн кабинета чувствителен к размеру экрана и автоматически адаптируется к размерам экрана и браузера в зависимости от характеристик используемого устройства.

Еще одной новой особенностью "Моего кабинета" является наличие "Быстрого доступа", то есть возможности войти в кабинет с помощью одноразового пароля.

Стоит отметить, что пользователи Android и İOS могут добавить приложение "Мой кабинет" на свои смартфоны в соответствии с инструкциями, приведёнными ниже, и использовать в любое время, как и другие мобильные приложения

https://www.azercell.com/ru/personal/services/selfservice/kabinetim/

Мы верим, что услуга "Мой кабинет", которая позволяет выполнять ряд операций в онлайн режиме будет полезна для облегчения повседневной жизни наших абонентов.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).