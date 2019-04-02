В Международном аэропорту Гейдар Алиев появились новые киоски, которые позволят гражданам Азербайджана узнавать и оплачивать свои долги. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на страницу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в Facebook.

Как отмечается, киоски позволят прямо в аэропорту оплатить долги и, таким образом, снять ограничения на выезд из страны.

С помощью киосков также можно будет получить заявления для выезда из страны несовершеннолетних лиц.

Отметим, что Электронные киоски юстиции министерства юстиции Азербайджана позволяют оказывать неотложные услуги, в том числе на границе, в аэропортах и морских портах, на железнодорожных вокзалах. Эти киоски посредством видеосвязи с нотариусом создают условия для оформления нотариальных действий и получения документов непосредственно на месте.