В 2018 году в Азербайджане было зафиксировано 33-процентное снижение числа прибывших иранских туристов.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

"Причиной этого стали новые налоги, применяемые в Иране. До этого иранские туристы были третьими по численности в Азербайджане после российских и грузинских. В целом же число жителей Ирана, выезжающих в другие страны, сократилось на 50 процентов", - отметил Гулузаде.