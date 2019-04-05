Сегодня в Баку прошла презентация официальной городской карты BakuCard, предназначенной для гостей столицы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы Бакинского туристического информационного центра, директора проекта BakuCard Руфата Багирова, BakuCard, будучи новым, инновационным продуктом, позволяет владельцу карты бесплатно пользоваться городским общественным транспортом и автобусами "Baku City Aero Express", осуществляющими трансфер в аэропорт и обратно.

Багиров отметил, что до конца года число партнеров проекта увеличится. Он добавил, что по сроку действия есть 24-часовые, 72-часовые и семидневные карты, которые стоят 24, 45 и 70 манатов соответственно.

Директор проекта добавил, что срок использования карты будет отсчитываться с момента первого ее использования: "Карты BakuCard уже в продаже. Ее можно использовать и через неделю после ее приобретения. Эта поддержка развитию бизнеса в Азербайджане".

Карты можно приобрести в международном аэропорту Гейдар Алиев, в информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте www.bakucard.az.

Купив карту, туристы смогут приобретать билеты на автобусы "Baku City Tour" с 50-процентной скидкой.

С помощью "BakuCard" можно бесплатно или со скидкой посещать более 20 музеев и парков отдыха, воспользоваться скидками в более чем 200 магазинах розничной торговли и торговых центрах, различных кафе и ресторанах.