В ближайшие месяцы в Нефтчалинском промышленном квартале Азербайджане начнется выпуск новой модели автомобилей "Peugeot 207", сообщил Trend председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов, передает Day.Az.

По словам председателя правления, производство начнется летом текущего года.

"Стоимость автомобилей "Peugeot 207", оснащенных автоматической коробкой передач составит 17 500 манатов. В настоящее время мы ведем переговоры с французской стороной и обсуждаем некоторые детали этого вопроса, и планируем приступить к производству в первых числах июля", - сказал Ахундов.

Председатель правления отметил, что с февраля текущего года на автозаводе в Нефтчалинском промышленном квартале началось сборка модели "Peugeot-407", и произведенные автомобили уже поступили в продажу на автомобильный рынок страны по цене 17 500 манатов.

Отметим, что официальное открытие завода "Азермаш" состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar.

Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

В 2018 году на заводе "Азермаш" произвели свыше одной тысячи автомобилей марки "Khazar", из которых 95 процентов - продано. Стоимость автомобиля "Khazar" LD составляет 18 тысяч манатов (10,6 тысячи долларов), "Khazar" SD - 16 тысяч манатов (9,4 тысячи долларов).

Завод "Азермаш" в 2019 году планирует обеспечить выпуск трех тысяч легковых автомобилей.