"В расположенных в Баку в центрах ASAN, железнодорожных вокзалах, аэропортах и в некоторых сетевых супермаркетах сдана в эксплуатацию сеть ASAN Wi-Fi. В текущем году мы планируем расширение сети ASAN Wi-Fi на многих других территориях".

Об этом ONA сообщил заместитель председателя Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Джейхун Салманов, передает Day.Az.

По его словам, в центрах "ASAN" в регионах также будет работать "ASAN Wi-Fi":

"В Баку внедрен пилотный проект. Мы параллельно ведем переговоры с различными объектами общепита, отелями, маркетами для подключения "ASAN Wi-Fi". В планах есть внедрение этой сети и в самолетах. Пока идут обсуждения. Никаких проблем с технической точки зрения не осталось. До конца года в регионах будут сданы в эксплуатацию 5 центров "ASAN". Это означает, что граждане смогут пользоваться системой "ASAN Wi-Fi" во всех 15 центрах. В Баку также будут сданы два центра "ASAN", которые будут подключены к "ASAN Wi-Fi", - отметил Салманов.