Азербайджан и Иран намерены развивать связи в сфере страхования, а также планируют создать совместный инвестиционный фонд, сказал министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпесенд. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на иранские СМИ, передает Day.Az.

По словам Дежпесенда, расширение связей между двумя странами в страховом секторе поможет гражданам и компаниям создавать свой бизнес. Государства, в свою очередь, будут гарантировать неприкосновенность их недвижимости и финансов, что увеличит объем взаимных инвестиций.

Иранские компании расширяют свою деятельность в Азербайджане, включая сферы промышленности, строительства, услуг, связи, торговли, транспорта и сельского хозяйства, благодаря благоприятной деловой среде в стране. Имеется огромный потенциал в расширении сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и других областях. Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана и Ирана являются транспорт и транзит, и в частности, развитие международного транспортного коридора Север-Юг.

Как отметил министр, продолжается строительство железной дороги Казвин - Решт - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), являющейся основным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг. Участок дороги Казвин-Решт уже сдан в эксплуатацию, а работы на Решт-Астара продолжаются. Строительство дороги Решт-Астара будет завершено в ближайшие два года, и железнодорожные системы Ирана и Азербайджана будут объединены. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития ненефтяного сектора в обеих странах.

Также Дежпесенд отметил, что обсуждается создание совместного международного инвестиционного фонда.

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