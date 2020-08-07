Сокращены доходы Государственного фонда социальной защиты

Сокращены доходы и расходы в бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2020 год.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в принятом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса законе о внесении изменений в закон "О бюджете органа (структуры), определенной соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим социальное обеспечение и защиту на 2020 год".

Согласно закону, доходы бюджета 2020 года ГФСЗ утверждены в размере 4 млрд 784 млн 700 тыс манатов, расходы - в размере 4 млрд 784 млн 700 тыс манатов.

Раньше доходы бюджета 2020 года ГФСЗ были утверждены в размере 4 825 508 800 манатов, расходы - в размере 4 825 508 800 манатов.

Законопроект был представлен на голосование и принят в третьем чтении.