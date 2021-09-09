Азербайджан нацелен на сокращение госдолга до 20% ВВП

Азербайджан нацелен на сокращение государственного долга до уровня 20% от ВВП к 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Минфина о макрофискальной базе на 2022-2025 годы, а также о предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Отмечается, что при совершенствовании бюджетных правил предусматривается определение целей на среднесрочный период по отношению общего государственного долга к ВВП, что позволит избежать уровня риска при покрытии дефицита бюджета за счет заимствований.