Названа сумма швейцарских инвестиций в экономику Азербайджана

За последние 22 года Швейцария вложила в экономику Азербайджана инвестиции в размере 110 миллионов долларов.

Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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