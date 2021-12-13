https://news.day.az/economy/1414945.html Названа сумма швейцарских инвестиций в экономику Азербайджана
Названа сумма швейцарских инвестиций в экономику Азербайджана
За последние 22 года Швейцария вложила в экономику Азербайджана инвестиции в размере 110 миллионов долларов.
Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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