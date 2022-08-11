В Хызы открылся офис "Друг МСБ"

Офисы "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана уже охватывают 35 городов и районов страны.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию МСБ, 11 августа очередной офис "Друг МСБ" начал свою деятельность в Хызинском районе. Это третий по счету офис "Друг МСБ" в Абшерон-Хызинском экономическом районе.

В рамках встречи с предпринимателями, работающими в Абшерон-Хызинском экономическом районе, общественности был представлен офис "Друга МСБ" по Хызинскому району. Во встрече, наряду с представителями Агентства по развитию МСБ, приняли участие представители местной исполнительной власти и соответствующих государственных структур.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов проинформировал о деятельности Агентства и механизме деятельности офисов "Друг МСБ". Было отмечено, что субъекты микро-, малого и среднего бизнеса могут обращаться в офисы "Друг МСБ" по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. "Друг МСБ" окажет необходимую поддержку лицам, желающим начать бизнес в Хызы, в рамках существующих механизмов государственной поддержки и услуг Агентства. Офис "Друг МСБ" также примет соответствующие меры в рамках платформы государственно-предпринимательского сотрудничества, направленные на создание новых субъектов предпринимательства в Хызинском районе, защиту интересов предпринимателей и решение проблем, с которыми они сталкиваются. Орхан Мамедов отметил, что сеть офисов "Друг МСБ" охватывает большинство городов и районов страны, и пригласил предпринимателей к активному сотрудничеству с данными офисами.

Говоря о работе, проводимой для развития предпринимательства в районе, глава ИВ Хызинского района Хазар Асланов отметил, что работа офиса "Друг МСБ" будет иметь важное значение в расширении деятельности малого и среднего предпринимательства в районе, создании новых бизнес-сфер.

На мероприятии также были продемонстрированы фильмы о деятельности офисов "Друг МСБ", поддержке микро- и малым предпринимателям, даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для оказания поддержки и услуг предпринимателям в офисе "Друг МСБ", расположенном в Центре Гейдара Алиева в Хызинском районе.

В тот же день председатель правления Агентства Орхан Мамедов и представители Агентства посетили фабрику по производству фундука ООО "Azhazelnut", расположенную в Хачмазском районе, и обсудили с руководством предприятия деятельность фабрики и возможности расширения доступа на внешние рынки.