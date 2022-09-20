Болгария ведет переговоры об увеличении поставок азербайджанского газа

Ведутся переговоры об увеличении поставок газа из Азербайджана в Болгарию как минимум на отопительный сезон - еще на 200-300 миллионов кубометров газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство BTA, об этом сказал министр энергетики Болгарии Розен Христов.

"Есть признаки того, что азербайджанская компания готова обсудить это предложение", - отметил он.

Ожидается, что Болгария будет получать 1 миллиард кубометров газа в год из Азербайджана по интерконнектору с Грецией (IGB), запуск которого запланирован на 1 октября.

IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.